Vaticano, la stampa tedesca: "Il Papa ha congedato padre Georg Gaenswein"

Papa Francesco avrebbe "congedato" monsignor Georg Gaenswein, Prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare di Benedetto XVI. Lo scrive il giornale tedesco Die Tagepost che sottolinea di un congedo "a tempo indeterminato". Il segretario particolare di Benedetto XVI, rimarrebbe a capo della Prefettura, l'ufficio vaticano responsabile delle udienze pubbliche del Papa, ma è esonerato per poter dedicare più tempo al Papa emerito. Già oggi monsignor Gaenswein non era presente all'Udienza generale e non c'era nelle ultime udienze private al Palazzo apostolico.