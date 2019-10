Vaticano, la papessa Chaoqui: "Nuove inchieste nate da mie rivelazioni"

«Sono sempre in contatto con gli ambienti della Santa sede. Anzi, posso rivelarvi che in Vaticano, è partita un’inchiesta molto seria, che coinvolge alti prelati, a tutela di papa Francesco. È un’indagine che porta la mia firma perché durante la commissione, quando c’ero io, avevo dato il via per indagare ». Questa è la clamorosa dichiarazione che Francesca Chaouqui, l'ex commissario delle Finanze vaticane, soprannominata “La papessa” ai tempi dello scandalo “Vatlileaks” , ha rilasciato in una intervista esclusiva al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 9 ottobre.

Francesca Chaoqui, che continua la sua attività di lobbista, è in attesa della seconda figlia, e ha appena terminato di scrivere un libro che promette rivelazioni esplosive come quelle contenute nell'intervista a Chi, sullo scandalo che in questi giorni ha travolto i vertici delle istituzioni finanziare vaticane per l'uso distorto dei fondi legati all'Obolo di san Pietro, destinato all'assistenza dei poveri. «I fondi riservati della segreteria dello stato Vaticano sono stati uno dei primi dossier di cui mi sono occupata», rivela Francesca Chaouqui . «Da subito erano evidenti speculazioni finanziarie sul come gli stessi fondi venivano investiti. Soldi che dovevano essere impiegati in modo oculato e destinati alla carità. La mala gestione è finita sul tavolo del Pontefice. Solo oggi qualcosa si è smosso e l’odio che in Vaticano ho subito nasce proprio da questa mia accortezza quando ero commissario. Rivelare i dettagli adesso è da vigliacchi. E non dimentico che “il Papa si difende soprattutto quando sbaglia”. E non si attacca».