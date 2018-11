Pedofilia e riti satanici, M5s: "Verità sulla tragedia della Bassa Modenese"

VELENO, M5S: SUBITO LA VERITA’ SU TRAGEDIA BASSA MODENESE

“Nel 1998 circa 40 persone nella Bassa Modenese vennero accusate di pedofilia e abusi satanici sui propri figli, e per questo oltre 16 minori vennero allontanati dalle loro famiglie, alcuni per sempre, mentre una madre si tolse la vita. Oggi però, dopo l’inchiesta giornalistica di Pablo Trincia questa vicenda torna alla ribalta sollevando dubbi e incertezze”. Così in una nota le deputate del MoVImento 5 Stelle Celeste D’Arrando, Maria Edera Spadoni, Stefania Ascari e Alessandra Carbonaro.

“Alcuni di questi bambini, ormai adulti, intervistati da Trincia hanno affermato di non aver mai subito violenze da parte dei propri famigliari, ma che invece sarebbero stati psicologi e assistenti sociali a condizionarli in favore di quella versione. Alla luce di queste nuove dichiarazioni, come ha già ribadito il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, riteniamo necessario un approfondimento agli enti locali competenti sull’operato di tutti i professionisti che hanno seguito questa vicenda tanto sconvolgente quanto dolorosa”, concludono le deputate.