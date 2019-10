Vendola fa da Cicerone a Roma. Bye bye politica: 'Adesso studio e faccio papà'

Turista per un giorno. Forse anche un po’ turista per caso. Nichi Vendola, ex deputato ed ex Governatore della Regione Puglia, ammira i tetti di Roma in un pomeriggio tipicamente caldo nella Capitale. Non è in outfit da “stanza dei bottoni”: abbigliamento casual, scarpette da ginnastica. Bye bye giacca e cravatta d’ordinanza. Vendola è in giro con alcuni amici e lo fotografiamo in esclusiva in un megastore del centro di Roma. Ci dice: «Niente politica. Adesso studio. E faccio il papà a tempo pieno. Ho avuto il coraggio di lasciare la politica». Gli “strappiamo” giusto qualche frase, mentre paghiamo un caffè. L’ex presidente della Puglia (originario di Terlizzi) ci passa di fianco. Risponde alla nostra domanda: «Cosa ci fa qui?». In definitiva, ci dice che è un pomeriggio romano. Tranquillo. Sembra che non abbia alcun rimpianto della vita passata in politica. Infatti, conclude dicendo: «Quella è davvero un’altra vita».