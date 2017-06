Veneto, ristorante con 100% personale italiano. Calderoli: "Ci andrò"

"In tutto il mondo il 'Made in Italy' è garanzia di eccellenza, nell'agro alimentare come nel manifatturiero. E infatti tutti ci copiano. I nostri prodotti e i nostri artigiani sono un vanto in ogni angolo del globo, tranne da noi, dove se ci vantiamo della nostra bravura diventiamo razzisti" dichiara il vicepresidente del Senato e responsabile organizzazione e territorio della Lega Nord Roberto Calderoli. "Come il paradossale caso di un ristoratore, Giorgio Nardin, di Mogliano Veneto, nel trevigiano, che per assicurare ai suoi potenziali clienti la qualità della cucina a 'km zero' ha semplicemente esposto un cartello con la scritta «Personale 100% italiano».

"Tutto qui. Un semplice dato di fatto. Ma tanto è bastato alla sinistra locale, e poi a quella nazionale, per il solito apriti cielo con l'accusa di razzismo. Per cui adesso non possiamo più nemmeno vantarci e promuovere la nostra eccellenza, in questo caso gastronomica, perché altrimenti siamo razzisti. A me sembra che invece siamo fessi e che a furia di farci colonizzare e fagocitare dai capitali stranieri e dai lavoratori stranieri stiamo svendendo da soli il nostro essere, il nostro modo di vivere e lavorare. Io, comunque, quando capiterò da quelle parti andrò sicuramente a mangiare al ristorante di Giorgio Nardin, a gustarmi i piatti tipici del trevigiano, che preferisco siano cucinati da uno della zona, che li conosce fin da bambino, che da un cuoco, seppur bravissimo e preparato, che arriva da migliaia di km di distanza" conclude Calderoli.