Venezia acqua alta, allarme marea a 160 cm.Conte dà poteri speciali al sindaco

Venezia acqua alta, marea prevista a 160 cm: è allarme massimo

Sale l'apprensione e la tensione tra i cittadini di Venezia stamattina per l'arrivo annunciato di un nuovo picco di acqua alta. La sirena è suonata 4 volte (allarme massimo). La marea è salita a quota 140 cm., ma il Centro di monitoraggio delle maree ha previsto ​155-160 centimetri, mentre il vento di scirocco è dato in rinforzo. Solo poche ore di tregua e infatti la marea torna a salire e Piazza San Marco che è ormai quasi inagibile anche per quelle persone che sono dotate di stivali alti fino alle cosce. I Dipendenti del Comune stanno rimuovendo le passerelle che con l’acqua a questo livello comincerebbero a galleggiare creando anche problemi per la sicurezza.

Venezia acqua alta, Conte: "Al sindaco daremo poteri da commissario"

"Ora al sindaco daremo poteri da commissario La città non resterà sola", dice Giuseppe Conte in un’intervista al Correre della Sera nella quale annuncia che “il Il 26 novembre ho convocato un ‘Comitatone’ interministeriale per la salvaguardia di Venezia, nel corso del quale verrà discussa anche la governance per i problemi strutturali della città, come quello delle grandi navi e del Mose” e anticipa anche “il sindaco sarà nominato commissario in relazione allo stato di emergenza che ieri abbiamo deliberato in Cdm”. Dopo la nomina del commissario del Mose, nella figura di Elisabetta Spitz, già al Demanio, al quotidiano di via Solferino che fa notare che manca ancora la nomina del provveditore alle opere pubbliche che è la figura che si occupa dell’intera salvaguardia e tutela della laguna, il premier ribatte che “la ministra De Micheli ha terminato sette giorni fa l’interpello e fra qualche giorno deciderà sui risultati di questa procedura pubblica”.

Mentre sui fondi da destinare a Venezia, Conte afferma che “per quanti fondi destinare a Venezia dopo lo stato di emergenza di queste ore attendiamo la puntuale ricognizione dei fabbisogni e degli interventi che il sindaco ci ha garantito farà nei prossimi giorni” e “quando avremo il quadro complessivo – aggiunge il premier – stanzieremo quanto necessario per le opere di ripristino, e con il ministro Franceschini anche per gli interventi sui beni culturali”.​ Ma Conte fa osservare che intanto “nel Consiglio dei ministri di ieri abbiamo deliberato lo stato di emergenza per la città e stanziato i primi 20 milioni per gli interventi più urgenti. Il prossimo passo sono gli indennizzi a privati e commercianti, poi i fondi per rifinanziare la legge speciale per Venezia”.