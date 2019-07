Venezia, barchino contro una briccola: muore una 12enne in Laguna

Tragedia nelle acque della laguna di Venezia: una ragazzina di 12 anni e' morta in seguito all'urto del barchino su cui si trovava con il padre ed altre persone contro una briccola, struttura nautica utilizzata per indicare le vie d'acqua nelle lagune di Venezia, formata da due o piu' grossi pali di legno di rovere legati tra di loro e conficcati nel fondale. L'incidente e' avvenuto poco dopo le 17 nella zona di Sant'Erasmo Bacan, dove c'e' una striscia di sabbia emersa tra l'isola di Sant'Erasmo e Punta Sabbioni, all'altezza degli impianti del Mose. Nell'urto, la 12enne e' stata sbalzata in acqua. Subito il padre si e' lanciato per soccorrerla, e soccorsi sono stati prestati anche dagli occupanti di un gommone di passaggio, fino al'arrivo dell'autopompa lagunare dei vigili del fuoco. Quindi e' intervenuta l'imbarcazione-ambulanza in dotazione al Suem 118 di Venezia che ha trasferito bambina e padre in ospedale. Ma per la 12enne non c'e' stato nulla da fare, nell'impatto del barchino contro la briccola aveva riportato diversi traumi, oltre che un arresto cardiocircolatorio. Il personale dei vigili del fuoco, sul posto anche con i sommozzatori, si e' quindi occupato delle operazioni di traino delle imbarcazioni.