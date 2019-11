Venezia, Conservatorio Benedetto Marcello: un patrimonio a rischio

E' amareggiato, addolorato, arrabbiato. Per due notti non ha dormito mentre a Venezia si scatenava la seconda “acqua granda” di sempre e iniziava a trapelare che, tra tutti i disastri successi, qualcosa era accaduto al poderoso archivio del Conservatorio Benedetto Marcello della città lagunare. Massimo Acanfora Torrefranca, musicologo, è il nipote di quel Fausto Torrefranca (1883-1955), musicologo e accademico, che grazie ai suoi studi, nel corso della vita mise insieme un patrimonio di libri, spartiti, libretti, manoscritti e incunaboli dall'inestimabile valore, che agli inizi degli anni '70 fu acquistato dal Conservatorio veneziano per far parte della biblioteca con il nome Fondo Torrefranca.



Quella biblioteca che è stata intaccata dall'eccezionale marea del 12 novembre perché si trovava al piano terra, sia pur rialzato. A dare le prime notizie con foto documentarie sui social che manoscritti e documenti antichi erano finiti sott'acqua – circa 2.500 tra libri e manoscritti lungo 60 metri di scaffali situati nella parte più bassa delle librerie, a pochi centimetri dal pavimento - sono stati gli stessi studenti che due giorni dopo l'alluvione sono corsi in aiuto del personale del conservatorio per dare una mano come si poteva. Massimo Acanfora ha letto preoccupato le prime dichiarazioni rilasciate dalle istituzioni del Conservatorio ma anche visto le foto pubblicate dai ragazzi, che davano l'idea che qualcosa di molto grave fosse successo. E infatti... tra le foto spicca l'immagine di quel documento originale di Domenico Cimarosa con i margini sconsolatamente scoloriti.



Da piangere. Ma si parla anche di documenti e manoscritti unici di Benedetto Marcello, Pasquale Anfossi e molti altri, tanti ancora da studiare ed editare. “Non so se il Fondo Torrefranca sia considerato la parte più preziosa dell'archivio del Conservatorio. Sicuramente è tra i più importanti al mondo perché consta di documenti rari, rarissimi e unici, che riguardano aree grigie della storia della musica. L'insieme di tutti rappresenta l'opus più importante” inizia a spiegare Acanfora. “Se parti del Fondo quella volta fossero giunte negli Stati Uniti, sarebbero state utilizzate magari a pagamento ma sicuramente meglio conservate. Invece quella volta che i miei genitori e zii decisero di venderlo – avevo 16 anni e chiesero un parere anche a me – decisero che restasse in Italia, nonostante avessimo ricevuto offerte cinque volte maggiori dagli Stati Uniti per una parte del fondo, e altre da altre nazioni. C'erano documenti sulla polifonia e monodia italiana del '400, cinquecentine, bozzetti di scenografie del '600 di Giacomo Torelli.



Gli appunti di mio nonno, fatti a matita a margine dei documenti, che servono ai fini di ricerca. Fra l'altro lui era un nazionalista feroce, a tutto tondo, convinto del primato italiano in certi campi”. Che alla luce del disastro successo, risulta una beffa. Insomma una raccolta sterminata, di cui però purtroppo non esiste un catalogo completo. Ma Acanfora è soprattutto arrabbiato perché le immagini sui social, che hanno raggiunto gli amanti della musica nel mondo, stridono con le parole rassicuranti delle istituzioni. Non solo, danno l'idea che i beni non siano stati tenuti bene in precedenza. “Inutile che mi vengano a dire che “Nulla è andato perso, tutto verrà recuperato” perché è una presa in giro!” aggiunge con foga. “Come si fa a mettere un archivio di inestimabile valore al piano terra di un palazzo a Venezia? Tutte le volte che vengo in centro storico e c'è acqua alta, vedo il campo del Benedetto Marcello tra le prime zone a riempirsi d'acqua. Il problema c'era già stato in passato, quando l'archivio era stato spostato alla Fondazione Levi”. Ogni antico manoscritto rappresenta “la scena del crimine”.



La carta, l'inchiostro, le polveri e i pollini che ha catturati all'interno, restituiscono preziosi indizi del tempo in cui è stato generato. “Cosa succederà a queste opere, quelle che si potranno recuperare, che ora invece sono intaccate dalla salsedine, dagli oli di Marghera, dagli escrementi fognari di Venezia?” ribatte con forza Acanfora. Voglio che si sappia che questo è un crimine contro il patrimonio musicale dovuto alla stupidità, alla negligenza, ad altri interessi!” L'archivio era stato spostato al piano terra del Conservatorio nel 2014, dopo lavori di ristrutturazione costati 190.000 euro per rinforzare il piano rialzato. “Quella volta le istituzioni avevano affermato con orgoglio che grazie a questa operazione erano stati guadagnati degli spazi per fare degli eventi... Ma si mette a rischio un patrimonio del genere per un interesse effimero di un paio d'ore?” Acanfora riprende gli esempi degli altri Paesi. “In un'altra situazione, finanziamenti permettendo, si sarebbero dovuti allestire dei locali a Mestre dopo aver digitalizzato tutti i documenti. Gli studiosi avrebbero potuto lavorare lì, con i documenti salvi. Così funziona nel mondo civile! E invece l'impiego di quei 190.000 per il restauro di 5 anni fa non ha funzionato... la stupidità è un crimine peggiore della corruzione o altro. Mi sento meglio ora che ho parlato. Ma anche no, perché l'amarezza è ancora più profonda di prima”. E conclude. “Tutto quello che è successo è una vergogna, perché non abbiamo badato alla sostanza ma agli apparati di apparenza. In questo modo in Italia ci stiamo bruciando tutto il nostro patrimonio”. In questo disastro, poco annunciato, brillano su tutto gli “angeli dell'acqua”, una cinquantina allievi ed ex-allievi, che a 36 ore dall'eccezionale acqua alta, sentita la notizia che gli scaffali bassi dell'archivio erano finiti a mollo, si sono precipitati nel loro Conservatorio per vedere se c'era bisogno di aiuto.



Hanno lavorato alacremente tre giorni per tirare fuori i libri dagli scaffali, ne hanno separato le pagine una per una alternandole con degli asciugoni di carta da cucina. Li hanno stesi ovunque e portato quelli asciutti in sale più sicure. Poi li hanno imbustati ancora umidi in sacchi di nylon e consegnati a una ditta specializzata di Bologna incaricata di eseguirne il restauro. Con la speranza di riuscire a salvarne il più possibile perché soprattutto i manoscritti, quelli fino al settecento, sono stati scritti con inchiostro idrosolubile che si scioglie al contatto con l'acqua. Se questa parte di patrimonio inestimabile dell'archivio del Benedetto Marcello riuscisse ad essere recuperata, il merito è tutto loro. Gli “angeli dell'acqua”.