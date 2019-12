Venezia, referendum separazione da Mestre senza quorum

VENEZIA: REFERENDUM SEPARAZIONE DI MESTRE, HA VINTO L'ASTENSIONE

Ha vinto l'astensione al referendum per la separazione di Mestre da Venezia. Sono andati alle urne infatti solo 44.887 votanti su 206.553 degli aventi diritto, pari al 21,73%, come del resto era avvenuto già nel 2014, l'ultima volta che si era votato. Con la chiusura dei seggi ieri sera alle 23, il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noti i dati dello scrutinio del Referendum regionale consultivo del 1 dicembre sul progetto di legge di iniziativa popolare relativo a: "suddivisione del Comune di Venezia, nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre". Hanno votato sì 29.477 votanti, pari al 66,11%; hanno votato no 15.109 votanti pari al 33,89%; schede bianche 135, schede nulle 166; schede contestate 1.