Venezia, torna la paura acqua alta. Atteso un picco di 160 cm

L'acqua alta fa ancora paura a Venezia, dove oggi attorno a mezzogiorno e' atteso un picco di un metro e sessanta centimetri. Attualmente a Punta della Salute, nota anche come punta della Doga, all'imbocco del Canal Grande, il livello e' di 92 centimetri in calo. Ma la marea tornera' a salire nelle prossime ore e dovrebbe raggiungere secondo le previsioni il metro e 60. Fino a martedi' il fenomeno dovrebbe continuare a mantenersi consistente, con livelli sopra il metro.

Venezia: con acqua alta 160 cm si allaghera' 77% citta' - Venezia sta per affrontare un'altra "giornata dura" come ha ammesso ieri il sindaco e Commissario delegato per l'emergenza Luigi Brugnaro: l'ultimo bollettino del Centro Maree aggiornato alle 5 di questa mattina conferma la previsione di acqua alta intorno alle 12:30, quando si raggiungera' il livello massimo di 160 centimetri: in questi casi si parla di "alta marea eccezionale" con una viabilita' pedonale allagata al 77%.



Maltempo, forte ondata in Toscana: la Regione monitora - La forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Paese non risparmia la Toscana, tra le regioni più colpite, specialmente nell'area del grossetano e del livornese. Per tutta la notte, così come si farà per l'intera giornata, presso la sala operativa della Protezione civile regionale si sta seguendo l'evolversi della situazione legata all'ondata di maltempo in Toscana, come comunica la Regione, in un punto della situazione a metà mattina. Dalle prime ore della giornata è presente nella sala operativa, spiega la Regione, anche l'assessore all'Ambiente e Protezione civile Federica Fratoni. Per fare il punto sulla situazione meteo si sono tenute già due videoconferenze con le prefetture, una nella serata di ieri e una questa mattina alle 7. Le situazioni di maggiori criticità si registrano nel grossetano (fiume Albegna nella zona della Marsiliana, ora in calo): nell'area si è verificata anche una tromba d'aria. Attenzione anche per l'Arno, di cui è attesa l'ondata di piena: a Firenze i cittadini sono stati invitati a tenersi lontano dal fiume. A Pisa, dove adesso non piove, la Protezione civile ha disposto, d'accordo con la prefettura, l'installazione in via precauzionale dei panconcelli sulle spallette del fiume: stanno operando i militari. Alcune evacuazioni, sempre in via precauzionale, sono state effettuate nel Grossetano, nella zona della Zambra (Empolese) e a Cecina.