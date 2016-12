Verbania: ammazza a coltellate la compagna che voleva lasciarlo

Una donna di 29 anni, Alessia Partesana, e' morta accoltellata dal compagno, un 33enne, con cui viveva insieme alla figlia di 5 anni. L'omicidio e' avvenuto intorno alle tre di questa notte in una palazzina di Bee, un piccolo centro di poco piu' di 700 abitanti situato sulle alture sopra Verbania. Dopo avere compiuto il gesto, che potrebbe essere stato provocato dalla gelosia (la coppia era in crisi da qualche tempo), l'uomo e' fuggito dall'abitazione; poi, arrivato a Intra, una delle frazioni di Verbania, ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Ora e' in carcere a Verbania.