Vercelli, dà fuoco all'auto dell'ex e si costituisce. Lei è gravissima

Ha dato fuoco all'automobile dell'ex compagna mentre la donna si trovava all'interno della vettura. E' successo stamattina a Vercelli, nei pressi del parcheggio di un centro commerciale sulla tangenziale. La vittima ha 41 anni ed e' in gravi condizioni. L'aggressore, un uomo di 54 anni, non si era rassegnato alla fine della loro storia e gia' in passato era stato denunciato dalla ex per ripetute minacce. Dopo avere incendiato l'automobile, il 54enne ha raggiunto la questura di Novara dove si e' costituito.