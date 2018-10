Verdiglione in pericolo di vita: è gravemente malato in carcere

Il 5 settembre 2018, Armando Verdiglione si è costituito al Carcere di Bollate (Milano), perché il giorno prima il magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di domiciliari.

Armando Verdiglione ha 74 anni. In Italia, un condannato che abbia superato i settanta anni di età va in carcere perché è terrorista, perché è mafioso oppure perché è… Armando Verdiglione.

In base all’articolo 47 ter comma 01 dell’ordinamento penitenziario, la pena della reclusione per qualunque reato (a eccezione di quelli per terrorismo e per mafia) può essere “espiata” nella propria abitazione quando si tratta di “persona che al momento dell’inizio della esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età”.

Il magistrato ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare “perché il condannato è libero e non detenuto”, mentre la norma prevede proprio che possa essere chiesta all’inizio dell’esecuzione.

Armando Verdiglione è condannato per reati fiscali. Il 20 luglio 2018, la Cassazione ha reso definitiva, la condanna che si è ripetuta uguale nei processi di primo e di secondo grado. Ha dichiarato inammissibili in blocco decine di motivi di ricorso presentati dagli avvocati. Alcuni in quanto le sentenze di primo e di secondo grado si contraddicono fra di loro e riportano palesi falsità dei dati.

Il Procuratore generale, al processo di Appello, aveva chiesto “l'annullamento della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano per assoluta indeterminatezza e intrinseca contradditorietà delle accuse […]". Aveva chiesto "l’assoluzione perché il fatto contestato non costituisce reato, essendo, per definizione, impossibile. […] L’oggetto della contestazione è insensato […] per cui la sentenza non è fondata sull’oggetto della contestazione […] le imputazioni sono un ossimoro, sono una contraddizione logica in termini […], per cui è pronunciata una sentenza del tutto scorrelata con l’editto accusatorio”.

11-09-2018

Secondo rigetto della richiesta di detenzione domiciliare di Armando Verdiglione

Nota dell'avvocato Lucio Lucia: Il magistrato ritiene che non possa applicarsi un provvedimento provvisorio di detenzione domiciliare, in quanto a suo giudizio manca il requisito del “grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione” previsto dalla norma (comma 1 quater dell’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario). Purtroppo si tratta di provvedimento inappellabile perché provvisorio, in attesa che si pronunci il tribunale di sorveglianza.

Quanto al tribunale di sorveglianza da un controllo in segreteria risulta che è stata fissata udienza per la detenzione domiciliare il 13 dicembre. Cercherò di farla anticipare prima possibile.

Il giudizio del tribunale di sorveglianza rispetto alla detenzione domiciliare non avrà più come parametro il “grave pregiudizio…”, ma semplicemente l’età e la mancanza di pericolosità.

Purtroppo il magistrato competente per la posizione del professore che ha scritto il rigetto di oggi è lo stesso che qualche giorno fa aveva scritto che l’istanza di detenzione domiciliare può farla soltanto il detenuto e non il libero! Addirittura ha scritto anche (sia pure come ulteriore argomento assorbito dalla mancanza del grave pregiudizio e quindi irrilevante) che non avremmo indicato il domicilio; mentre la polizia ha assunto specifiche informazioni in proposito ed abbiamo prodotto il contratto di affitto!

Ma non ci sono rimedi processuali contro questo provvedimento e la decisione del magistrato può essere superata solo da quella del tribunale di sorveglianza che sto cercando di far anticipare al più presto.

Parallelamente, ho avanzato un incidente di esecuzione alla corte di appello per togliere efficacia all’ordine di carcerazione, ma al momento non ci sono novità.

AVV. LUCIO LUCIA

15-09-2018

Il professor Armando Verdiglione è stato trasferito dal carcere di Bollate al carcere di Opera.

È in condizioni di salute preoccupanti. Non riesce a alimentarsi dal 5 settembre.