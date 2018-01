Verona, monossido in casa vacanze: muoiono due ragazzi

Due giovani di eta' compresa tra i 20 e i 25 anni sono morti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio in un'abitazione di Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona. Altre due ragazze, che si trovavano nella stesa abitazione, sono rimaste intossicate ma non verserebbero in gravi condizioni. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, medici del Suem e i vigili del fuoco.



I vigili del fuoco stanno verificando le cause del decesso che appare essere una intossicazione da monossido di carbonio. A sprigionare il gas potrebbe essere stato un braciere usato dai quattro giovani per riscaldare l'abitazione dove i quattro avevano trascorso un periodo di vacanze. Le due ragazze rimaste intossicate sono state subito trasportate all'ospedale con un elisoccorso.