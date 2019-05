Verona, ressa per un selfie davanti al cadavere di un 50enne

Una tragedia diventa un'occasione da salfie per alcuni passanti sulla Riva di San Lorenzo a Verona. Un uomo di 50 anni ha avuto un infarto e si è trovato agonizzante in strada. Per più di un'ora i medici hanno provato a rianimarlo, ma l'uomo non ce l'ha fatta ed è stato dichiarato morto sul posto. Il dramma è accaduto nel primo pomeriggio di domenica 26 maggio 2019, sulle scale al di sotto del Ponte della Vittoria.

Come riporta Davide Orsato sul Corriere del Veneto i soccorritori sono stati ostacolati da decine di passanti e visitatori, che si fermavano sul luogo. Infatti, mentre alcuni passanti hanno prontamente chiamato il 118, altri ne hanno approfittato per scattare una foto ricordo con i loro cellulari.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe scavalcato un cancello per andare sulle scale che portano dai muraglioni del ponte di Riva San Lorenzo fino al livello del fiume. Probabilmente ha poi avuto un malore ed è caduto in preda ai dolori.

