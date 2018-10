Viadotti A24 A25, il ministero: "Strada dei Parchi deve limitare il traffico"

"Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, e' tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito della circolazione". Lo si legge nella relazione dell'Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Mit sullo stato di alcuni dei viadotti della A24-A25, inviato anche ai Prefetti delle zone interessate. Il documento arriva alla fine di un ciclo straordinario di ispezioni effettuato a inizio ottobre. In particolare, prosegue la relazione, "le verifiche di sicurezza strutturali eseguite, sia sulle pile che sui viadotti, hanno restituito risultati molto esigui in termini di coefficiente di sicurezza". Per questo il Mit chiede, tra le altre cose, alcune limitazioni al traffico.