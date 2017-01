Viaggi all¹insegna del risparmio: Booking.com presenta le destinazioni europee

L’anno nuovo è appena iniziato, ma ci sono viaggiatori che non perdono tempo e, nonostante il portafoglio assottigliato dopo le spese di Natale, stanno già pianificando le vacanze del 2017. Booking.com, leader mondiale nell’offerta di strutture ricettive, ha creato una lista mese per mese di destinazioni con il miglior rapporto qualità prezzo, proprio per chi non vuole rinunciare ai viaggi, anche se a budget ridotto.

Per compilare questo “calendario”, gli esperti data specialist di Booking.com hanno per prima cosa controllato il prezzo medio per notte di strutture a 4 stelle nelle più popolari città in Europa* e poi, per determinare quali mete consigliare per ogni mese, hanno analizzato le fluttuazioni nei prezzi, per stabilire le settimane migliori per soggiornare in una destinazione.

Ovviamente, questi giorni non sono quelli più economici in assoluto durante tutto l’anno (che spesso coincidono con condizioni meteo avverse), ma rientrano nel periodo in cui i prezzi sono abbordabili (e le temperature favorevoli), se paragonati ad altre settimane nella stessa città, considerando anche altri fattori che possono influire sulle tariffe, come eventi o festività.

Il risultato? Un itinerario a prezzi sorprendenti attraverso l’Europa, per un 2017 all’insegna della scoperta di città da vedere almeno una volta nella vita!

Gennaio – Roma

La terza settimana di gennaio costava 85 EUR, più economica del 48% rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Febbraio – Praga, Repubblica Ceca

La prima settimana di febbraio costava 58 EUR, più economica del 56% rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Marzo – Barcellona, Spagna

La prima settimana di marzo costava 110 EUR, più economica del 54% rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Aprile – Copenaghen, Danimarca

La prima settimana di aprile costava 1136 DKK, con un risparmio del 45% rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Maggio – Mosca, Russia

La prima settimana di maggio costava 4272 RUB, il 40% in meno rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Giugno – Amburgo, Germania

I prezzi per l’ultima settimana di giugno si aggiravano intorno ai 137 EUR, con un risparmio del 34% rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Luglio – Bruxelles, Belgio

L’ultima settimana di luglio costava 89 EUR, il 53% in meno rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Agosto – Amsterdam, Paesi Bassi

Per l’ultima settimana di agosto i prezzi erano intorno ai 150 EUR, con un risparmio per 27% rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Settembre – Siviglia, Spagna

La prima settimana di settembre costava 87 EUR, più economica del 49% rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Ottobre – Budapest, Ungheria

L’ultima settimana di ottobre aveva tariffe intorno ai 99 EUR, con il 18% di risparmio rispetto alla settimana più cara dell’anno.

Novembre – Parigi, Francia

I prezzi per l’ultima settimana di novembre erano intorno ai 162 EUR, il 30% più economici della settimana più cara dell’anno.

Dicembre – Berlino, Germania

La quarta settimana di dicembre costava 90 EUR, il 57% meno della settimana più cara dell’anno.

*I dati sui prezzi sono stati analizzati sul periodo dicembre 2015 - dicembre 2016. Sono state scelte strutture a 4 stelle per avere un metro di paragone standard tra le diverse tipologie di alloggio nelle varie città, e per avere un’indicazione su trend e fluttuazioni dei prezzi a tutti i livelli. I prezzi mostrati corrispondono alla tariffa media giornaliera (ADR) visualizzata su Booking.com per il periodo specificato. Per settimana si intende da lunedì a domenica, secondo il calendario del mese.