Viareggio: compra una Bmw da 47mila €, il comune gli toglie la casa popolare

Viveva in una casa dell'Erp (Ediliza residenziale pubblica) di circa 57 metri quadri a Viareggio, ma il 27 giugno scorso ha comprato una Bmw di grossa cilindrata da 47500 euro. Un controsenso per una persona il cui reddito dichiarato non dovrebbe consentirgli tali spese di lusso visto che aveva ottenuto un appartamento comunale proprio per la sua situazione patrimoniale, secondo quanto riporta il quotidiano "La Nazione".

La legge regionale in materia sancisce,infatti, tra le cause di decadenza, anche la disponibilità di beni mobili il cui valore supera il 25% il limite massimo di reddito consentito per accedere alla misura di sostegno.

Così il 10 ottobre scorso l'amministrazione pubblica ha notificato all'inquilino l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di locazione, perfezionato il 31 ottobre, ma il presunto colpevole non si è arreso ed il 20 novembre ha presentato ricorso, adducento la buona fede nell'acquisto dell'auto in questione, ma ciò non gli è bastato per preservare l'abitazione.

Il Comune di Viareggio sta facendo controlli e verifiche sulle dichiarazioni di tutti i presenti in graduatoria in modo che non ci siano infrazioni involontarie o da parte di furbetti.