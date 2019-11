Viareggio, due vigili urbani e un carabiniere investiti sull'Aurelia

Due vigili urbani e un carabiniere sono ricoverati in gravi condizioni per un incidente stradale avvenuto oco prima delle 11 sulla Variante Aurelia fra Viareggio e Torre del Lago. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione dell'episodio, i tre - una vigilessa di 54 anni, un vigile di 53 e un carabiniere donna di 29 anni - sono stati travolti da un'auto, mentre erano impegnati nei rilievi di un precedente incidente stradale. Le due donne sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, mentre l'uomo è stato portato all'ospedale Versilia. Per permettere i soccorsi e i rilievi, la variante Aurelia da Viareggio a Torre del Lago è stata chiusa in entrambe le direzioni.