Vicenza, maestra denunciata per molestie. Baci sulle labbra a un alunno

Un'altra storia di molestie a un alunno da parte di un insegnate. Questa volta a è successo a Vicenza con la maestra di sostegno di 41 anni che scrive al suo alunno di dieci: "Mi sono innamorata di te". Messaggi a raffica e baci sulle labbra, una storia che si fa fatica a credere ma che corrisponde a realtà. "Sapessi quanto ti spupazzerei su tutto il mio corpo", scriveva lei, a cui seguivano le risposte del bambino ai messaggi: "amore mio, voglio toccarti". I genitori, come sempre in questi casi, sono stati i primi ad accorgersene scoprendo l’ambiguo rapporto che stava intrattenendo il figlio. La vicenda è finita alla Procura di Vicenza che ha aperto un’inchiesta. I legali della donna hanno dichiarato al giornale di Vicenza,

"Un rapporto al più un po' affettuoso ma assolutamente privo di qualsiasi contenuto o risvolto di natura sessuale". Ma i genitori del bambino non credono alla versione degli avvocati difensori della docente: "Lei e nostro figlio si vedevano anche fuori dalla scuola. In alcune occasioni ne eravamo a conoscenza, in altre ci diceva che andava da un amico, salvo poi confidarci di aver incontrato lei. Alla psicologa ha raccontato di due baci "a stampo". I genitori non immaginavano quale fosse l'origine dell’atteggiamento anomalo del bambino, quasi di chiusura nei confronti del nucleo familiare. La Procura, come scrive sempre il Giornale di Vicenza, ha chiesto l'incidente probatorio alla presenza delle parti, con un perito che dovrà valutare il racconto del minore e il suo profilo psicologico.