Vicenza, tragedia: 3 morti da esalazioni a Vicenza. Si scaldavano col braciere

Tragedia a Vicenza. Tre morti per le esalazioni di un braciere. Si scaldavano per la notte

I vigili del fuoco hanno trovato nel Vicentino, all'interno di un'abitazione a San Pietro Mussolino (Vicenza), tre morti per probabile intossicazione di monossido. All'arrivo dei pompieri di Arzignano il personale medico del 118, aveva gia' constatato la morte di tre uomini di nazionalita' indiana di 29, 35 e 40 anni. All'interno della stanza dove sono state rinvenute le persone la presenza di un braciere di carbonella, presumibilmente usato per scaldarsi e probabile causa dell'incidente.

I dettagli della tragedia di Vicenza

A dare l'allarme è stato un vicino di casa, che abita al piano di sopra, insospettito dopo essersi accorto che una delle vittime non era uscita di casa con il furgone, ancora parcheggiato all'esterno della casa, come faceva ogni giorno all'alba per andare a lavorare. L'uomo, anche lui di nazionalità indiana, ha provato a chiamarlo al cellulare e poi ha suonato ripetutamente il campanello; non avendo avuto risposta ha forzato una finestra, facendo la tragica scoperta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato le tre vittime distese nei loro letti: l