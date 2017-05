Video: così gli scafisti abbandonano la nave coi migranti in alto mare

Migrante ucciso per un cappello, un fermo



Due cittadini libici, accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono stati fermati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Catania. Uno dei due è anche sospettato di concorso in omicidio del giovane migrante della Sierra Leone che si rifiutò di consegnare un cappello a uno scafista durante una traversata verso l'Italia. Il fermo dei due trafficanti, appartenenti ad un'organizzazione criminale libica, sono il frutto delle indagini svolte dal pool di investigatori della Squadra Mobile di Catania e del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, con la collaborazione della Sezione Operativa Navale di Catania, in occasione dell'arrivo presso il Porto di Catania, la mattina del decorso 6 maggio, della motonave "Phoenix" con 394 migranti di varie nazionalità ed un cadavere di sesso maschile. I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso i locali della Procura della Repubblica di Catania.