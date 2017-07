"Vietato lamentarsi". Il cartello sulla casa di Papa Francesco

Papa Francesco I non è nuovo ad iniziative controcorrente ed informali. L'ultima riguarda il cartello che Bergoglio ha appeso alla porta d'entrata della sua residenza privata romana di Santa Marta. Il cartello invita chi entra a "Non lamentarsi" e recita: "I trasgressori sono soggetti da una sindrome da vittimismo con conseguente abbassamento del tono dell'umore e della capacità di risolvere i problemi. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di bambini. Per diventare il meglio di sé bisogna concentrarsi sulle proprie potenzialità e non sui propri limiti quindi: smettila di lamentarti e agisci per cambiare in meglio la tua vita".

Il cartello è stato regalato al Papa da Salvo Noè, psicologo e coaching motivazionale che aveva incontrato il Pontefice a Piazza San Pietro qualche tempo fa regalandogli anche un braccialetto e il suo libro.

La storia la racconta lo stesso Noè nel suo sito:

http://www.noecom.it/corso-di-comunicazione-del-dott-noe-a-milano/

Il coaching è una tecnica nata negli Usa che è giunta da tempo in Italia.

Ne ho scritto tempo fa riguardo a Roberto Re e Pietro Trabucchi:

http://www.affaritaliani.it/costume/roberto-re-mental-coach-uscite-dalla-vostra-zona-di-comfort-sarete-felici-445067.html

http://www.affaritaliani.it/costume/stress-pietro-trabucchi-resisto-quindi-sono-451000.html

Una cosa non molto nota è che anche il Presidente Usa Donald Trump ha scritto libri di coaching, specificatamente nel campo finanziario:

http://www.affaritaliani.it/esteri/il-trump-che-non-ti-aspetti-il-coach-483918.html

In ogni caso Papa Francesco ha fatto bene a scrivere queste parole che invitano a non lamentarsi in continuazione e a concentrarsi sui propri aspetti positivi. Dopo il Presidente Usa anche il Papa: vuol dire proprio che il coaching motivazionale è divenuto mainstream.

www.giuseppevatinno.it