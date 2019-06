Vigile del Fuoco muore in un rogo all'interno di un maneggio nel Tarantino

Un vigile del fuoco di 55 anni, del distaccamento di Grottaglie (Ta), ha perso la vita la notte scorsa mentre era impegnato, insieme ai colleghi, a domare un incendio. Le fiamme sono divampate all’interno di un maneggio sulla strada provinciale San Giorgio-Pulsano, villa Katia. Sono in corso ulteriori accertamenti sul fatto.

Secondo una prima ricostruzione, il Vigile sarebbe stato colpito da un portellone infiammato, provocandogli lesioni mortali. La vittima, di 55 anni, stava spegnendo l’incendio di un furgone parcheggiato nell’area del maneggio, sulla strada provinciale tra Pulsano e San Giorgio Jonico. Il rogo avrebbe fatto cedere il portellone del mezzo che ha travolto il Vigile, deceduto poco dopo durante il trasporto all’ospedale di Taranto.

Cordoglio di Salvini per il vigile del fuoco morto nel Tarantino

“Una preghiera per Antonio, il vigile del fuoco morto in provincia di Taranto e un abbraccio ai suoi colleghi e alla sua famiglia. Ha perso la vita mentre era in servizio, a conferma che quello dei vigili del fuoco non è un semplice lavoro ma una vera e propria missione". Ad affermarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Prosegue con ancora più forza il mio impegno - aggiunge Salvini - per un piano di assunzioni straordinario, con l’obiettivo di equiparare il trattamento dei pompieri a quello delle altre forze di sicurezza.”