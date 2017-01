Vino, 2016 anno record per l'Italia. Il Veneto da solo 4° potenza mondiale

VINO ITALIANO, 2016 ANNO DA RECORD

Archiviata la vendemmia e conclusi i brindisi di fine anno e' tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che conquista nel 2016 la leadership mondiale nella produzione con circa 50 milioni di ettolitri e aumenta del 3% il valore dell'export che raggiunge il massimo storico di sempre a 5,2 miliardi. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che il Vino e' nel 2016 la prima voce dell'export agroalimentare nazionale.

SORPASSO ALLA FRANCIA GRAZIE AL BOOM DEL VENETO

Il primato produttivo davanti alla Francia nel 2016 e' dovuto - sottolinea la Coldiretti - alla crescita in Veneto che si conferma la principale regione produttrice ma anche in Emilia, Romagna, Piemonte, mentre un contenimento di diversa entita' si e' verificato in Trentino Alto Adige, in Sicilia. In Lombardia mentre in Puglia presenta uno scenario molto variegato, con perdite pesanti su alcune varieta' ed incrementi altrettanto importanti su altri secondo l'Ismea. Si stima che la produzione Made in Italy 2016 e' rappresentata per oltre il 40 per cento - precisa la Coldiretti - dai 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), per il 30 per cento ai 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30 per cento a vini da tavola.

IL VENETO DA SOLO E' LA QUARTA POTENZA MONDIALE

Sono oltre 12,5 milioni i quintali di uva raccolti nel 2016 nel Veneto, +19,89% rispetto al 2014. Di questi ben 8.064.000 quintali, i due terzi, diventano vino a Denominazione di origine (Doc e Docg), mentre 3.869.000 quintali sono trasformati in vini a Indicazione geografica tipica (Igt). Due i macrosistemi del comparto vitivinicolo regionale: da una parte il "pianeta Prosecco" (con il 61,9% della produzione) e dall'altra il "sistema Verona" (27,1%) con Valpolicella, Soave, Bardolino e Bianco di Custoza. Il Veneto e' la prima Regione in Italia per produzione e si posiziona addirittura al quarto posto nella classifica mondiale dei maggiori esportatori di vino in termini di valore e al sesto per quantita'. I dati sono stati presentati nel terzo Trittico Vitivinicolo voluto da Regione, Avepa e Veneto Agricoltura-Europe Direct.