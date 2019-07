Violenta e rapina commessa, incastrato un senegalese grazie al Dna

Violenta e rapina commessa di un centro estetico, incastrato grazie al Dna

Identikit preciso dell'aggressore, riconoscimento fotografico e dna hanno permesso ai carabinieri di Bergamo di arrestatore un senegalese di 29 anni accusato di aver stuprato una ragazza a Osio sotto, in provincia di Bergamo lo scorso 7 giugno.

L'aveva attesa al di fuori dal negozio al termine della giornata di lavoro per rapinarla dell'incasso, circa 200 euro, ma poi era andato oltre sequestrandola e violentandola per un'ora. L'uomo nel 2014 aveva già subito una condanna per violenza sessuale a un anno e due mesi. E' stato l'esito del test sul materiale biologico a certificare i sospetti. L'uomo è accusato anche di aver tentato di violentare pochi giorni dopo una prostituta Lituana e di averne rapinata un'altra nel novembre del 2018. I militari l'hanno preso a Ciserano.