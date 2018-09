Violenza a Parma, Gambarini (FI):"Perchè il clandestino espulso era in città?"

"Perchè era ancora a Parma il clandestino che ha stuprato una ragazza, originaria tra l'altro di Fidenza, l'altra sera? Perchè era libero di spacciare e violentare? Il sistema di gestione delle espulsioni fa acqua da tutte le parti: i governi del Pd hanno fallito su tutti i fronti e i cittadini ne pagano le conseguenze". Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia, al Consiglio comunale di Fidenza, dopo l'ennesima storia di droga e violenza, accaduta a Parma.

L'episodio è avvenuto venerdì notte quando la ragazza ha chiesto un passaggio per andare in stazione, ma l'uomo che si era offerto di accompagnarla prima le ha proposto di comprare una dose di cocaina e poi l'ha violentata. Il fatto è avvenuto nella notte in un'area verde nella periferia di Parma. La vittima è una donna di 32 anni di Fidenza che è stata stuprata, picchiata e minacciata di morte da un 26enne originario della Costa d'Avorio. L'uomo è fuggito ma è stato identificato e fermato dai carabinier

"Di nuovo - prosegue Gambarini - , siamo di fronte ad una brutta storia di droga e violenza a Parma. Ormai, non è più possibile chiudere gli occhi: a giorni il sindaco Pizzarotti incontrerà rappresentanti del ministero. Ecco, faccia presente la situazione e speri che questa volta il Governo tenga in considerazione la nostra città e mandi finalmente più carabinieri. Per anni l'amministrazione comunale e il Governo del Pd hanno trascurato l'emergenza sicurezza nella nostra città ed ora il problema dello spaccio e della violenza non sono più contenibili. E se siamo a questo punto è anche colpa dei sorrisini del sindaco con il suo continuo minimizzare le cose. Mi auguro che la ragazza si riesca a riprendere da questa brutta faccenda. Un grazie ai carabinieri e ai cittadini prontamente intervenuti".