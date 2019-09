Violenza donne: aggredisce moglie e figlio e poi poliziotti, arrestato

La polizia a Taurisano, nel Leccese, ha arrestato C.G., 38 anni, precedenti di polizia per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e reati in materia di armi e stupefacenti, dopo che aveva aggredito moglie e figlio minorenne. La richiesta di intervento degli agenti è arrivata da una vicina di casa, allarmata per le urla che sentiva provenire da quella abitazione. L'uomo ha anche spintonato e minacciato i poliziotti intervenuti, perché “qui comando io e non ho paura della polizia”. La moglie e i tre figli di 16, 11 e 10 anni, erano nell'abitazione, terrorizzati per gli atti di violenza compiuti dal padre a cui poco prima avevano assistito. L'appartamento era a soqquadro, con il tavolo danneggiato al centro, sportelli dei mobili staccati, il televisore sul pavimento; la donna ha raccontato che il marito era rincasato da poco e, come era solito fare, aveva cominciato a inveire contro di lei per futili motivi in presenza dei figli, il più grande dei quali aveva preso le sue difese. A quel punto, il C.G. con uno scatto d’ira l'aveva picchiato e aveva distrutto il mobilio. Anche in presenza della polizia, C.G. ha cercato ancora di percuotere il figlio, dicendogli che avrebbe ammazzato lui e la madre appena la volante fosse andata via, continuando poi a spintonare gli agenti urlando che li avrebbe "presi a cazzotti”. L'uomo è stato arrestato.