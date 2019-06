Violenza sessuale su due bambine, pakistano arrestato a Viterbo

Le aveva seguite fino all’androne di un palazzo in pieno centro a Viterbo. Con la scusa di chiedere un’informazione stradale le aveva poi avvicinate e quindi palpeggiate: un incubo per due ragazzine di 11 e 13 anni che hanno avuto la prontezza di reagire e scappare. Ma a incastrare il molestatore sono state proprio le due vittime che una volta a casa hanno denunciato ai genitori quanto avvenuto. Le indagini sono scattate subito: gli agenti della squadra mobile grazie alle loro descrizioni e alle immagini delle telecamere di sicurezza sono riusciti a risalire alla sua identità. Si tratta di un 29enne di origini pakistane, regolarmente residente a Viterbo e dipendente di un’azienda agricola, arrestato questa mattina e portato nel carcere di Mammagialla con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le due ragazze sono state ascoltate in audizione protetta dagli agenti della mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Moschini: gli investigatori dopo aver incrociato la data con l’orario dell’aggressione e il percorso delle due ragazzine, sono riusciti a individuare nelle immagini l’uomo che le seguiva.