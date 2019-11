Violenza, stalking, maltrattamenti. In Italia una donna vittima ogni 15 minuti

"In Italia le donne vittime di violenza sono 88 al giorno, circa una ogni 15 minuti. Il 36% subisce maltrattamenti, il 27% stalking, il 9% violenza sessuale e il 16% percosse". Sono i dati resi noti dalla polizia di Stato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ogni anno si celebra il 25 novembre. Il report prende come esempio il mese di marzo di quest'anno.

Il report 2019 della direzione generale Anticrimine della polizia di Stato "Questo Non è Amore" fa il punto della situazione sulla violenza contro le donne. Un fenomeno che nel biennio 2018-2019 appare in diminuzione: calano del 16,7% le violenze sessuali (nel 2017 erano in aumento del 14 %), del 2,9% i maltrattamenti in famiglia e del 12,2% gli atti persecutori. Rispetto al 2018, nel periodo gennaio-agosto 2019 diminuisce del 4% anche il numero di vittime di sesso femminile sul totale degli omicidi, si passa dal 38% al 34%. In questo quadro, però, il femminicidio fa registrare un aumento percentuale: si passa dal 37% del 2018, al 49% nel periodo gennaio-agosto 2019. Il 67% delle vittime è straniero e nel 61% dei casi l´autore è il partner. Sempre nello stesso periodo (gennaio-agosto 2019), per i femminicidi sono state utilizzate armi da fuoco nel 18% dei casi, armi da taglio nel 36%, oggetti contundenti nel 27%, mentre il 18% delle vittime è stata soffocata. Per quanto riguarda la violenza di genere, le vittime italiane raggiungono la percentuale dell'80,2%. Alta anche quella degli autori di violenza: è italiano il 74%.