Virginia Raggi interrogata. Da Romeo polizza da 30mila euro, poi la promozione

Interrogatorio di Virginia Raggi non è in Tribunale

Si starebbe svolgendo in una struttura diversa dal Tribunale di piazzale Clodio l'interrogatorio della sindaca di Roma Virginia Raggi, indagata per abuso d'ufficio e falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo. La sindaca in questi minuti sarebbe in un'altra struttura a disposizione dell'autorita' giudiziaria, assieme ai pm della Procura di Roma, per farsi interrogare a riguardo.

Da Romeo polizza da 30mila euro per Raggi

Una polizza vita da 30mila euro a favore di Virginia Raggi. L'avrebbe indicata come beneficiaria nel gennaio di un anno fa Salvatore Romeo, fedelissimo della Raggi e poi nominato segretario del sindaco, al suo promotore finanziario cambiando cosi' il beneficiario in precedenza fissato per alcune polizze vita da lui sottoscritte tempo prima. E' quanto rileva L'Espresso, ipotizzando legami economici pregressi tra Raggi e Romeo. L'Espresso aggiunge che la Procura di Roma indaga anche su altre polizze a favore di dirigenti pentastellati.