Virginia Raggi: "Berdini? Pazienza ha un limite". Marra salta l'interrogatorio

Virginia Raggi: "Berdini? La pazienza ha un limite"

"Continuo a leggere interviste e dichiarazioni. Sinceramente non so dove trovi il tempo. C'è da lavorare e da lavorare tanto, noi lavoriamo anche fino a notte fonda. Lui sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti e per senso di responsabilità nei confronti di Roma e dei cittadini dovrebbe farlo. Poi vi dico, la pazienza delle persone ha un limite". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, arrivando in Campidoglio e interpellata sulla lettera pubblicata questa mattina dall'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini sul Fatto Quotidiano.

Raggi: salta interrogatorio, Marra parlerà a indagini finite

Slitta con tutta probabilita' l'interrogatorio, fissato per domani nel carcere di Regina Coeli, di Raffaele Marra, l'ex capo del Personale del Campidoglio detenuto dal 16 dicembre scorso per un episodio di corruzione in concorso con l'imprenditore Sergio Scarpellini. Marra, che e' indagato per abuso d'ufficio assieme alla sindaca Virginia Raggi (cui e' contestato anche il reato di falso) in relazione alla nomina di suo fratello Renato, da vicecapo dei vigili urbani alla Direzione Turismo del Comune di Roma, sembra intenzionato a rispondere alle domande dei magistrati della Procura solamente quando le indagini a suo carico saranno concluse. A quel punto, una volta avuta piena contezza di tutte le contestazioni mossegli dai pm grazie al deposito degli atti, l'ex braccio destro della sindaca valutera', assieme al suo difensore (l'avvocato Francesco Scacchi), se sottoporsi o meno all'interrogatorio.