Virginia Raggi indagata anche per la nomina di Salvatore Romeo

Diventano due le indagini per abuso d'ufficio a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi. La Raggi, infatti, già coinvolta nell'inchiesta legata alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, a capo del dipartimento Turismo, è stata iscritta sul registro degli indagati anche con Salvatore Romeo, già capo della segreteria politica della sindaca, in relazione alla vicenda nella quale Romeo è indagato per abuso d'ufficio in relazione alla sua stessa nomina.

Nella delibera stipendio non indicato: ecco l'abuso

Nella delibera del 9 agosto relativa alla nomina di Salvatore Romeo a capo della segreteria di Virginia Raggi lo stipendio non viene indicato esplicitamente, ma attraverso riferimenti legislativi, non rendendo immediatamente deducibile la somma. Inoltre l'atto non venne passato al vaglio del Gabinetto per verificarne la legittimita'. Questo sostanzierebbe il presunto l'abuso contestato a Raggi e Romeo.