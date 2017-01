Virginia Raggi indagata per la nomina di Marra. E in chat spuntano foto osé

NOMINA DI MARRA, VIRGINIA RAGGI INDAGATA

Virginia Raggi è indagata nel caso della nomina di Renato Marra. "Oggi mi e' giunto un invito a comparire dalla Procura di Roma nell'ambito della vicenda relativa alla nomina di Renato Marra a direttore del dipartimento Turismo che, come e' noto, e' gia' stata revocata". Lo scrive sul suo profilo Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

VIRGINIA RAGGI, INVITO A COMPARIRE DALLA PROCURA DI ROMA

"Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle. Ho avvisato i consiglieri di maggioranza e i membri della giunta e, nella massima trasparenza che contraddistingue l'operato del M5S, ora avviso tutti i cittadini", scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook.

VIRGINIA RAGGI SU FACEBOOK: "SONO SERENA, CHIARIRO' TUTTO"

"Sono molto serena, ho completa fiducia nella magistratura, come sempre. Siamo pronti a dare ogni chiarimento", scrive ancora sul suo profilo Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

INTERROGATORIO DI VIRGINIA RAGGI FISSATO IL 30 GENNAIO. INDAGATO ANCHE MARRA

E' stato fissato al 30 gennaio prossimo l'interrogatorio della sindaca Virginia Raggi davanti ai magistrati della Procura di Roma che indagano sulle nomine al Campidoglio. L'iscrizione e' maturata alla luce dei rilievi dell'Anac relativi alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex braccio destro della Raggi, a capo del Dipartimento del Turismo del Campidolio. La Raggi e' sotto inchiesta, anzitutto, per falso per aver detto alla responsabile anticorruzione del Comune Mariarosa Turchi di aver deciso da sola su quella nomina su cui l'Autorita' guidata da Raffaele Cantone ha poi avanzato una serie di rilievi. Quanto all'ipotesi di abuso d'ufficio, la sindaca non avrebbe effettuato una comparazione valutativa dei curricula e non avrebbe impedito a Raffaele Marra di partecipare alle procedure di nomina del fratello. La circostanza e' costata allo stesso Marra, attualmente in carcere per corruzione in concorso con l'imprenditore Sergio Scarpellini, un'analoga accusa di abuso ufficio.

FOTO OSE' DI VIRGINIA RAGGI NELLA CHAT DI TELEGRAM CON MARRA, ROMEO E FRONGIA

Intanto nelle carte dell'inchiesta, riporta la Stampa, spuntano anche delle foto "informali", che qualcuno ha già considerato osé, di Virginia Raggi che la stessa sindaca inviava su Telegram in una chat chiamata "Quattro amici al bar" della quale facevano parte la stessa Raggi insieme a Marra, l’ex capo della segreteria della sindaca, Salvatore Romeo, e l’ex vicesindaco Daniele Frongia. I quattro parlano di politica e questioni personali, spesso usando la chat anche per fissare appuntamenti. Si mandano inoltre qualche selfie, una volta almeno con immagini anche della Raggi in abbigliamento informale. Materiale che verrà poi coperto da omissis, in quanto non penalmente rilevante, ma che resta compreso nell’informativa della polizia giudiziaria, consegnata lunedì 23 gennaio alla Procura. Un documento che potrebbe ora confluire nell’inchiesta sulle nomine in Campidoglio, affidata al procuratore aggiunto Paolo Ieolo e la pm Francesco Dall’Olio.

LA VICENDA MARRA CHE INGUAIA RAGGI E IL M5S

Sono ancora le nomine a far vacillare Virginia Raggi e la sua giunta, una costante di tutti i primi sei mesi del suo mandato in Campidoglio. Ed e' ancora la famiglia Marra a mettere in difficolta' i 5 Stelle, dopo che un mese fa la sindaca era stata ad un passo dall'addio anticipato sempre per questioni legate ai due fratelli. Oggi la Procura di Roma ha notificato alla Raggi un invito a comparire in relazione all'incarico di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Comune, deciso nell'ambito della macrostruttura varata dal fratello Raffaele, ex dirigente del Dipartimento Personale, in carcere dal 16 dicembre scorso con l'accusa di corruzione per fatti che risalgono a quando lavorava con la giunta di Gianni Alemanno. La nomina era finita sotto la lente dell'Anac, che un mese fa l'aveva valutata in possibile "conflitto di interessi" inviando gli atti in Procura.

CRONOLOGIA DELLA VICENDA MARRA

La Raggi ad ottobre 2016 vara la rotazione di 40 dirigenti comunali in ossequio alle direttive anti corruzione, la procedura scelta e' quella dell'interpello. Il 9 novembre scorso la sindaca firma l'ordinanza in cui assegna i singoli ruoli: Raffaele Marra rimane al Personale, incarico che ricopre da agosto, mentre il fratello Renato viene promosso dalla Polizia Locale alla guida della Direzione Turismo. Una nomina fatta dopo aver sentito gli uffici del Personale come previsto dalla prassi amministrativa. Ma il codice di comportamento del Campidoglio prescrive all'articolo 10 che: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri, o di suoi parenti e affini entro il secondo grado". E' in questo passaggio che maturerebbe la possibile ipotesi di reato. Quanto al curriculum di Renato Marra: ha 47 anni e un percorso professionale quasi identico a quello del fratello Raffaele. Hanno entrambi la doppia laurea in Giurisprudenza ed Economia, e tutti e due hanno lavorato a lungo nella Guardia di Finanza. Dopo venti anni tra i baschi verdi, nel 2010 Renato ha vinto il concorso come dirigente dei Vigili: il primo incarico e' stato il comando di un gruppo territoriale municipale, poi e' passato alla guida di quello sulla Sicurezza Sociale. Nelle scorse settimane la Raggi aveva revocato in autotutela la sua nomina al Turismo.