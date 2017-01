Virginia Raggi verso il processo immediato. E Beppe Grillo la scarica

Processo immediato per Virginia Raggi?

Virginia Raggi verso il giudizio immediato? Il rischio, per la sindaca di Roma, c'è eccome. L'ipotesi di reato è ormai nota: falso e abuso d'ufficio, per aver promosso il fratello di Raffaele Marra a capo del dipartimento del Turismo.

Virginia Raggi, rinvio a giudizio già a marzo?

Il rischio, per il M5S, è che il processo alla Raggi inizi per direttissima e che la richiesta di rinvio a giudizio venga firmata dai pm in tempi record, già a marzo. Gli avvocati della Raggi intanto continuano a ripetere che lei "è pronta a chiarire ogni passaggio" ma sembra davvero tutto difficile.

Raggi rischia fino a 3 anni Gli avvocati pensano al patteggiamento

Il problema infatti è che se Raggi dovesse negare l'abuso d'ufficio (costituito dai pm dal vantaggio patrimoniale di Renato Marra derivante dalla sua nomina) ammettendo che la pratica era gestita da Raffaele Marra, indirettamente non potrebbe più negare il falso quando aveva dichiarato di aver fatto tutto da sola. Per quersto gli avvocati stanno anche pensando all'ipotesi patteggiamento, per evitare un processo che potrebbe rivelarsi esiziale per la Raggi e per lo stesso M5s. Processo nel quale la sindaca potrebbe rischiare una condanna fino a 3 anni.

Grillo furioso scarica Virginia Raggi

Nel frattempo Beppe Grillo pare averla scaricato. Stando alle ricostruzioni del Corriere della Sera, Grillo ha chiamato la Raggi furioso. "Mi hai ingannato", le avrebbe detto, sancendo di fatto l'irrimediabile solitudine della sindaca che doveva cambiare Roma.