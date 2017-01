Virginia Raggi verso il processo immediato. Grillo: "Le sono vicino"

Processo immediato per Virginia Raggi?

Virginia Raggi verso il giudizio immediato? Il rischio, per la sindaca di Roma, c'è eccome. L'ipotesi di reato è ormai nota: falso e abuso d'ufficio, per aver promosso il fratello di Raffaele Marra a capo del dipartimento del Turismo.

Virginia Raggi, rinvio a giudizio già a marzo?

Il rischio, per il M5S, è che il processo alla Raggi inizi per direttissima e che la richiesta di rinvio a giudizio venga firmata dai pm in tempi record, già a marzo. Gli avvocati della Raggi intanto continuano a ripetere che lei "è pronta a chiarire ogni passaggio" ma sembra davvero tutto difficile.

Raggi rischia fino a 3 anni Gli avvocati pensano al patteggiamento

Il problema infatti è che se Raggi dovesse negare l'abuso d'ufficio (costituito dai pm dal vantaggio patrimoniale di Renato Marra derivante dalla sua nomina) ammettendo che la pratica era gestita da Raffaele Marra, indirettamente non potrebbe più negare il falso quando aveva dichiarato di aver fatto tutto da sola. Per quersto gli avvocati stanno anche pensando all'ipotesi patteggiamento, per evitare un processo che potrebbe rivelarsi esiziale per la Raggi e per lo stesso M5s. Processo nel quale la sindaca potrebbe rischiare una condanna fino a 3 anni.



Roma: Grillo, vicino a Raggi (e valuta querela per fake)



"Virginia Raggi ha adempiuto ai doveri indicati dal nostro codice etico, da poco elogiato pubblicamente da Nino Di Matteo, informando tempestivamente il movimento e i cittadini dell'invito a comparire che ha ricevuto l'altro giorno". Dunque Beppe Grillo dal suo blog spiega che il sindaco di Roma "e' serena e io non posso che esserle vicino in un momento che umanamente capisco essere molto difficile". "I giornalisti del Corriere della Sera sono molto male informati o volutamente disinformati", aggiunge poi il leader M5s. "La ricostruzione della telefonata pubblicata oggi - si legge sempre nel suo blog - e' totalmente falsa, nonche' ridicola. Altro che post verita', siamo arrivati alla fantanotizia, alla fake news come sistema". "Mi dispiace per i lettori di questo giornale, che continuano a spendere soldi per ricevere notizie finte e inventate. Che senso ha spendere soldi per essere presi in giro? Valutero' con i miei avvocati - annuncia Grillo - l'ipotesi di una querela e pretendo un'immediata rettifica via web".