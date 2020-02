Virus, accertamenti su un italiano a Chieti rientrato dalla Cina il 28 gennaio

"Un adulto di nazionalità italiana si è presentato spontaneamente oggi pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti, riferendo di essere rientrato dalla Cina lo scorso 28 gennaio. L'uomo, che è entrato nel presidio indossando una mascherina, presentava sintomi febbrili e una leggera tosse. Al triage è stato attivato il protocollo precauzionale introdotto per il Coronavirus e il paziente è stato trasferito in sorveglianza sanitaria nel reparto di malattie infettive - dove è ricoverato in isolamento - per essere sottoposto agli accertamenti necessari per formulare la diagnosi". Questa la nota della Regione Abruzzo

VIRUS CINA: ITALIANO CONTAGIATO 'SERENO, STO BENE'

"E' sereno, sta bene ed è in contatto con i genitori" il ricercatore emiliano risultato positivo al nuovo coronavirus dopo il rientro dalla Cina e ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma. Lo apprende l'Adnkronos Salute da fonti qualificate.

VIRUS CINA: OMS, 'ANCORA NO DATI SU TRASMISSIONE ASINTOMATICA'

"I dati suggeriscono che il coronavirus può essere trasmesso mentre una persona è malata. Questo include il contagio quando una persona ha sintomi molto lievi e talvolta non specifici. Non abbiamo ancora dati che dimostrino la trasmissione prima che qualcuno si ammali" e manifesti sintomi. A dirlo all'Adnkronos Salute è Cristiana Salvi, responsabile Relazioni Esterne, Emergenze Sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa. "Inizialmente - spiega Salvi - si diceva che uno studio sul gruppo di infezioni avvenute in Germania includesse una trasmissione" da paziente asintomatica, "tuttavia, dopo aver ottenuto ulteriori informazioni, è stato chiarito che la persona presentava sintomi durante il periodo" in cui è stata a contatto con gli altri pazienti, poi contagiati.