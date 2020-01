Virus Cina, il bilancio sale a 56 vittime. In Vietnam contagio non importato

Il bilancio delle vittime del coronavirus in Cina è salito a 56 e il numero di persone infette in tutto il Paese si avvicina a 2mila. E' l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità, salito a poche ore dall'ultimo bollettino. Nelle ultime 24 ore, sono morte 15 persone e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati, secondo la Commissione nazionale per la Salute. Dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Hubei, quella di Wuhan.

Le persone in arrivo alle stazioni ferroviarie di Shantou saranno sottoposte a screening e "invitate a tornare indietro", hanno affermato le autorità cittadine che però escludono l'isolamento. Autobus, traghetti, trasporti pubblici e taxi resteranno fermi, hanno annunciato le autorità di Shantou sul loro account ufficiale sui social media. Le misure mirano a "non risparmiare sforzi per la prevenzione e il controllo" dell'epidemia, hanno detto i funzionari di Shantou, e a "tagliare i canali di diffusione del virus".