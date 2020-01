Virus cinese: per scienziati Gb i casi sarebbero 1.700 e non 50

Sarebbero probabilmente migliaia e non una cinquantina le persone contagiate dal misterioso nuovo Virus in Cina. La Bbc cita scienziati secondo i quali il numero di persone gia' infettate e' di gran lunga superiore a quanto suggeriscono le cifre ufficiali: ci sono stati quasi 50 casi confermati del nuovo coronavirus, ma gli esperti britannici stimano una cifra vicina ai 1700. Si sa di due persone morte a causa della malattia respiratoria, apparsa nella citta' di Wuhan a dicembre. "Sono sostanzialmente piu' preoccupato di quanto non lo fossi una settimana fa", ha detto l'epidemiologo professor Neil Ferguson. Il lavoro e' stato condotto dall'MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis dell'Imperial College di Londra, che fornisce consulenza ad enti quali il governo del Regno Unito e l'Organizzazione Mondiale della Sanita'.