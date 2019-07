Vittoria (Ragusa), morto anche il secondo bambino travolto dal Suv

Suv falcia bimbi: Simone non ce l'ha fatta, muore anche cuginetto

Mentre a Vittoria si stanno celebrando i funerali del cuginetto Alessio, da Messina la notizia che aggiunge strazio allo strazio. Simone, dopo avere lottato come un leone, non ce l'ha fatta. E' deceduto dopo tre giorni di agonia al reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Messina. Il bambino, a cui erano state amputate le gambe dal suv che ha ucciso il cugino, era stato trasferito in elisoccorso alle 3 del mattino del 12 luglio a Messina dopo che il personale sanitario dell'Ospedale di Vittoria era intervenuto per cinque ore nel tentativo di stabilizzare la situazione gia' drammatica in cui versava.

"Mi sono tenuto costantemente in contatto per sapere delle condizioni del piccolo Simone. Poco fa purtroppo la professoressa Gitto, primario del reparto di terapia intensiva pediatrica mi ha dato la terribile notizia: Simone non ce l'ha fatta. Siamo accanto alle famiglie, condividiamo lo stesso profondo dolore", dice Filippo Dispenza, uno dei commissari che governa la citta' di Vittoria.

Travolge bimbi col Suv: chiesa stracolma per funerali

Una citta' intera in lacrime ha reso omaggio al piccolo Alessio, falciato da un Suv giovedi' sera mentre stava giocando davanti alla sua casa. La Chiesa di San Giovanni era stracolma di gente, piu' di tre mila persone almeno, famiglie intere che hanno voluto testimoniare vicinanza e affetto alla famiglia del piccolo, ma anche la risposta civile di una citta' alle scorribande di criminali che hanno spento la vita di un ragazzino di 11 anni. A celebrare la messa il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta che ha ricordato l'insegnamento che la morte di Alessio potra' dare. "Oggi Alessio e' con noi - ha detto il Vescovo- e lo sara' sempre. Il suo sacrificio non resti vano". Un addio preceduto dalle polemiche, perché le esequie sono state affidate all’agenzia di pompe funebri dell’amico di uno degli altri uomini che erano a bordo della Jeep.