VODAFONE DOWN IN MOLTE REGIONI

Da circa un'ora la rete mobile e fissa di Vodafone registra dei problemi, che determinano l'assenza di connessione per dispositivi mobili e fissi. Il servizio del 190 risulta muto, come lamentano anche decine di utenti sia sul profilo Twitter della societa', che sui siti specializzati in queste emergenze. Le segnalazioni sono in costante aumento da Trieste a Torino, dove la rete fissa e' down da quasi due ore, fino a Firenze e il centro Italia.