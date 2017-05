Hannah Powell resa cieca dalla vodka al metanolo

Vodka al metanolo: ragazza perde la vista. VODKA METANOLO, ALLARME

Ragazza in vacanza in Grecia perde la vista per aver bevuto troppa vodka al metanolo. Ecco cosa è successo.



Vodka al metanolo: ragazza perde la vista. VODKA METANOLO. La storia



La 22enne inglese Hannah Powell vive un dramma: resa cieca dalla bodka al metanolo. La ragazza era in vacanza con gli amici a Zante, in Grecia. Nel corso di una serata in un locale di Laganas Hannah ha bevuto otto bicchieri di vodka e successivamente è tornata in albergo senza accusare apparentemente alcun problema. Al risveglio il dramma: aveva perso la vista. Hannah Powell è diventata cieca.



Vodka al metanolo: ragazza perde la vista. VODKA METANOLO. Il drammatico risveglio di Hannah Powell



Secondo il racconto della ragazza al "Sun" quando si è risvegliata, Hannah ha visto tutto nero: ha chiesto ai suoi amici di aprire le tende, ma loro le hanno risposto che la stanza era già illuminata. La ragazza ha capito tutto: "Ero cieca. È stato devastante".



Vodka al metanolo, ragazza resta cieca e con reni distrutti. Il dramma di Hannah Powell



Hannah Powell è stata curata a Zante, poi i medici l'hanno trasferita in una struttura sanitaria di Patrasso, più attrezzata per intervenire in questi casi. I medici hanno diagnosticato una cecità quasi totale a causa di avvelenamento da metanolo. Sì, la vodka bevuta da Hannah Powell era al metanolo. La ragazza ha riportato anche una grave insufficienza renale, che poteva portarla alla dialisi per tutta la vita. La madre però le ha donato un rene scongiourando la dialisi.



Vodka al metanolo, ragazza resta cieca e con reni distrutti. L'appello di Hannah Powell



Hannah Powell ora lancia l'allarme ai giovani per evitare conseguenze come le sue dopo i bicchieri di vodka al metanolo: "Accertatevi sempre di cosa state bevendo".