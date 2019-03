Volonline: Luca Adami nominato Chief Marketing

Volonline, tour operator nazionale con un giro d’affari di 113 milioni di euro nel 2018 e 42 milioni di ricavi, annuncia l’inserimento in organico di Luca Adami in qualità di Chief Marketing Officer e Head of Web Development. Il manager, che continuerà a ricoprire la medesima posizione anche nella società Reisenplatz SA, risponderà direttamente al Presidente e fondatore di Volonline, Luigi Deli, e si occuperà del coordinamento di tutte le attività di marketing dell’Azienda. Parallelamente, Luca Adami seguirà lo sviluppo delle piattaforme digitali del Gruppo, a cominciare dal lancio della nuova release di Volonclick, sistema di prenotazione online riservato agli agenti di viaggio, che integra elementi di intelligenza artificiale per garantire le migliori prestazioni possibili nella ricerca di disponibilità e tariffe e nella costruzione di itinerari anche molto complessi in ogni parte del mondo.

Figlio d’arte, Luca Adami è un manager dall’esperienza ultraventennale nel settore del turismo e ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità e coordinamento sia a livello nazionale che internazionale. Ha mosso i primi passi nello storico tour operator Aviomar, l’azienda di famiglia, occupandosi di commerciale e marketing, per poi approdare in Naar Tour Operator e nel Gruppo Oltremare. Nel suo curriculum anche importanti collaborazioni con ASTOI Confindustria Viaggi, associazione che rappresenta il 90% del tour operating italiano, e con alcune celebri software house straniere, a cui ha garantito un notevole impulso commerciale. Da luglio 2014 è in Reisenplatz SA, market place-startup b2b specializzata nella vendita di servizi turistici ad agenzie di viaggi, tour operator, DMC e wholesalers, dove, in qualità di country manager, ha seguito lo sviluppo commerciale e marketing della piattaforma digital, oggi tra le prime 10 in Italia.

“Sono felice di questa nuova sfida – dichiara Luca Adami – che nasce dalla lunga e consolidata collaborazione tra Volonline e Reisenplatz, azienda con la quale continuo a collaborare. Tra le due società esiste da tempo una partnership consolidata, basata sul cross selling e sulla condivisione di prodotto e risorse manageriali. Collaboriamo anche come centrale d’acquisto, così da massimizzare la competitività dei prodotti che, insieme, offriamo ai nostri utenti”.

Luigi Deli, presidente Volonline aggiunge: “Siamo felici di dare il benvenuto a Luca Adami. Considerata la crescita del nostro Gruppo, abbiamo voluto nel team un professionista capace, in grado di coordinare e guidare con successo il salto tecnologico che ci vede protagonisti. A ciò aggiungo che Adami ha quella vision internazionale necessaria per affrontare nel migliore dei modi le sfide imposte da un mercato globale come quello del turismo”.