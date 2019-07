Voragine nel Napoletano, precipita un camion dei rifiuti con l'autista

Voragine nel Napoletano, dentro cade camion rifiuti

Una grossa voragine sta interessando la zona antistante la Basilica di San Mauro in Largo San Mauro, a Casoria, in provincia di Napoli. Larga e profonda decine di metri, nella voragine e' precipitato un compattatore di rifiuti: l'autista, recuperato dai vigili del fuoco, e' al momento in ospedale per accertamenti. La strada e' stata chiusa al traffico e transennata: sette i palazzi sgomberati e interruzione di acqua ed

energia elettrica nella zona. Secondo quanto riferito dai presenti, nell'area si e' sentito un forte odore di gas.

Il sindaco: “Grave incidente”

"Stamattina purtroppo un grave incidente nel centro storico ha coinvolto un auto compattatore di Casoriambiente, sono sul luogo e fortunatamente nessuna conseguenza grave per i dipendenti. Adesso con l'ufficio tecnico, i vigili del fuoco ed i vigili urbani, stiamo valutando il da farsi, nelle prossime ore vi aggiornero' sui provvedimenti adottati". Lo scrive su Facebook il sindaco di Casoria (Napoli), Raffaele Bene. Nel suo comune stamattina si e' aperta una grossa voragine all'interno della quale e' precipitato un

camion dei rifiuti.