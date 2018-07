Vos Thalassa, convalidato il fermo dei due migranti per aggressione

Il gip di Trapani, Caterina Brignone, ha convalidato il fermo dei due africani finiti in manette per l'aggressione dell'equipaggio e del comandante del rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi, insieme ad altri profughi, mentre navigavano in acque libiche. Sono accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.