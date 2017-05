Wannacry, Onorato di Hitachi Systems CBT: "Sfruttata vulnerabilità nota"

La cronaca ha portato alla ribalta ancora una volta il problema della sicurezza informatica.



“Ancora ransomware e ancora una volta la sicurezza informatica non gestita” afferma Michele Onorato, Security Office Manager di Hitachi Systems CBT

“Lo scenario è sempre lo stesso. Ė stata sfruttata una vulnerabilità nota a cui non è stato posto rimedio velocemente. Ciò evidenzia un approccio non strutturato al tema della sicurezza informatica utilizzato da molte realtà”

“Per essere protetti è fondamentale definire processi e procedure che devono far parte di un sistema di gestione sempre monitorato e migliorato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e di personale qualificato con una esperienza importante in ambito security”