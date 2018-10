Meteo weekend: da sole e caldo all’irruzione artica. Arriva il vero freddo

L’alta pressione che caratterizzerà buona parte del weekend verrà sconfitta da Domenica sera dall’irruzione di aria artica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che Sabato il bel tempo e il sole domineranno tutte le regioni con temperature diurne sopra la media con valori fino a 27-28°C al Centro, come a Firenze e Roma e fino a 25°C al Nord e al Sud. Domenica, se la prima parte della giornata sarà soleggiata, il tempo subirà un graduale peggioramento nel corso del pomeriggio con l’ingresso di impetuosi venti di Bora che annunceranno l’arrivo di piogge e temporali che entro sera colpiranno tutti i settori adriatici dal Nordest alla Puglia, per poi estendersi in nottata al resto del Nord, al Lazio e resto del Sud. Calo termico di qualche grado durante il giorno.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prime ore di Lunedì prenderà vita un vortice ciclonico sulla Sicilia che poi si sposterà sul mar Ionio a ridosso delle coste ioniche. Con questa configurazione è atteso diffuso e forte maltempo sull’isola, sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Puglia meridionale all’insegna di numerosi temporali e nubifragi, con conseguenti alluvioni lampo possibili su molte zone. Temperature in diminuzione su tutta Italia con valori sotto la media del periodo.