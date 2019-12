Weinstein, accordo da 25 mln di $ con le accusatrici. Ma paga l'assicurazione

Weinstein pagherà 25 milioni di dollari alle sue accusatrice ma i suoi guai non sono finiti

L'ex re dei produttori di Hollywood travolto dallo scandalo delle molestie sessuali, Harvey Weinstein, ha raggiunto un accordo di massima da 25 milioni di dollari con le sue accusatrici. Lo scrive il New York Times, segnalando che se l'intesa venisse finalizzata, porrebbe fine a tutte le cause civili pendenti contro Weinstein. All'accordo manca il via libera dei tribunali e di alcune persone coinvolte, sempre secondo il Nyt. L'esborso verrebbe effettuato dalla società di assicurazione che sta gestendo la bancarotta della Weinstein Company, cioè a dire che Weinstein non pagherebbe un centesimo di tasca sua.

Ma i guai legali per il produttore non sarebbero finiti. Il prossimo 6 gennaio si aprirà per lui a Manhattan un processo penale: è accusato di aver stuprato una donna nel 2013 e di averne costretta un'altra a fare del sesso orale nel 2006. Lui ha respinto le accuse. Weinstein è libero su cauzione da quando è stato arrestato nel maggio del 2018. Ieri la sua cauzione è stata alzata da 1 milione a 5 cinque milioni di dollari perché avrebbe tentato di manomettere il suo braccialetto elettronico.