Weinstein, il giudice gli vieta di venire in Italia. Ecco perchè

Harvey Weinstein non verra' in Italia per la produzione teatrale di "Cinema paradiso". Un giudice di New York ha vietato il viaggio, che avrebbe portato il produttore protagonista dello scandalo delle molestie sessuali a Hollywood "a incontrare il regista Giuseppe Tornatore e il compositore Ennio Morricone", ha spiegato il suo avvocato difensore Arthur Aidala nella richiesta di un permesso speciale. Il giudice James Burke, pero', ha ritenuto di non modificare le condizioni della liberta' su cauzione, obbligando il produttore a restare negli Stati Uniti.