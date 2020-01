Weinstein travolto da una nuova teste: “Firmo il contratto se fai sesso a 3”

Sedici anni dopo averlo incontrato, Dawn Dunning, presunta vittima di Harvey Weinstein, ha raccontato una storia agghiacciante davanti alla Corte Suprema di New York mercoledì 29 gennaio. Come riferisce Le Figaro, la donna di 40 anni ha raccontato come il produttore di Hollywood l’abbia ricattata per favori sessuali. Dawn Dunning pare abbia incontrato Harvey Weinstein nel 2004 in una discoteca di Manhattan dove faceva la cameriera. Il magnate avrebbe promesso alla giovane di 24 anni, un futuro nel cinema.

Successivamente, i due si sarebbero incontrati più volte per discutere delle opportunità di carriera. Dawn Dunning ha persino effettuato alcuni test negli uffici di Miramax, l'azienda produttrice. Fino a quando non si è verificato un incidente in un hotel a Soho. Dawn Dunning è stata portata in una delle suite dell'hotel e gli è stato chiesto di sedersi su un letto accanto a Harvey Weinstein. "Non c'erano segnali preoccupanti o allarmanti, o qualsiasi cosa che mi avrebbe fatto sospettare cosa sarebbe successo", ha detto.

Il produttore avrebbe quindi messo la mano sotto la gonna. "La sua mano è scivolata sulla mia biancheria intima, e ha cercato di metterla nella mia vagina", ha detto. In risposta, Dawn Dunning avrebbe reagito bruscamente. "Va bene, non farmi sentire in colpa per questo, non succederà più", ha detto Harvey Weinstein. Dawn Dunning non racconterà questo incontro fino a pochi mesi prima del processo. "Non volevo essere una vittima", ha detto in tribunale. Volevo solo andare avanti e dimenticare che era successo.

Ma la storia non finisce qui. Alcune settimane dopo, il produttore avrebbe presumibilmente tenuto un incontro di lavoro presso l'hotel SoHo Intercontinental di Manhattan. Un assistente l'ha poi portata nella stanza del produttore. Harvey Weinstein sarebbe apparso in una vestaglia, prima di mostrare tre documenti su un tavolo: “Ecco i contratti per i miei prossimi tre film. Li firmo oggi se accetti un rapporto a tre con me e il mio assistente".